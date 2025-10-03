Hellas Verona - Sassuolo le formazioni ufficiali Gialloblu a caccia della prima vittoria in campionato

Dopo la sconfitta in trasferta contro la Roma all'Olimpico, i gialloblu scendono in campo in cerca di riscatto contro il Sassuolo allenato dall'ex Fabio Grosso. Gara valida per la sesta giornata della Serie A Enilive 202526, prima della sosta per le nazionali. Calcio d'inizio fissato alle ore 20. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: hellas - verona

Calciomercato Hellas Verona, è ufficiale l’acquisto di Ebosse: il comunicato del club

Ufficiale il ritorno di Valentini all'Hellas Verona

Suslov Hellas Verona, lo slovacco rivela: «Baroni ha provato a prendermi alla Lazio l’anno scorso? Ecco cosa è successo»

#VeronaSassuolo, arbitra Fourneau https://www.hellaslive.it/news/hellas-verona-sassuolo-arbitra-fourneau-1 - facebook.com Vai su Facebook

#SerieAEnilive 2025/26 | #VeronaSassuolo: apertura cancelli alle 18.45 https://hellasverona.it/news/serie-a-enilive-2025-26-veronasassuolo-apertura-cancelli-alle-18-45… #HVFC - X Vai su X

Serie A, le formazioni ufficiali di Verona-Sassuolo: out Berardi - Il sesto turno di campionato è pronto a partire ed avrà il via alle 20:45 di questa sera con la sfida del Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo. firenzeviola.it scrive

Probabili formazioni di Verona-Sassuolo - Quasi solo conferme per Zanetti, che sostituisce Akpa Akpro con Gagliardini rispetto all'undici iniziale sconfitto a Roma. Da sport.sky.it