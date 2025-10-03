Hashish nascosto il fiuto del cane Spike blocca una donna
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella tarda mattinata di ieri durante i controlli nella Casa Circondariale di Salerno una giovane donna è stata individuata grazie al fiuto dal cane antidroga Spike del Distaccamento di Avellino: addosso aveva, occultati nelle parti intime, circa 50 grammi di hashish. I controlli si sono estesi all’ autovettura questa volta il cane Tyson ha scovato altri 50 grammi della stessa droga. La ragazza è stata denunciata a piedi libero. “Complimenti sia al distaccamento dei cinofili di Avellino, sia alla polizia penitenziaria del carcere salernitano. Oramai Spike e Tyson sono diventati un incubo per gli spacciatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
