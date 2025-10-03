hamas uno statuto aberrante che minaccia la democrazia e la pace

Ci troviamo davanti a un documento che rappresenta ancora oggi una delle più gravi minacce alla pace in Medio Oriente e probabilmente non solo: lo Statuto di Hamas, pubblicato nel 1988. Non è la carta programmatica di un partito politico, ma la dichiarazione di intenti di un movimento che gli Stati Uniti d’America, attraverso il Dipartimento di Stato, hanno ufficialmente designato come “Foreign Terrorist Organization” l’8 ottobre 1997. È bene ricordarlo: non si tratta di una forza politica democratica, ma di un’organizzazione che ha fatto della violenza e del terrore la propria ragione d’essere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

