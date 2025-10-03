Hamas | Sì al rilascio degli ostaggi ma chiarire punti del piano Trump | Accordo entro domenica o l’inferno

Hamas ha consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace avanzato da Donald Trump e, secondo Al Jazeera, ha accettato di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della proposta di cessate il fuoco del presidente degli Stati Uniti. Non solo: l’organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. Contestualmente, avrebbe richiesto dei chiarimenti su alcuni paragrafi del documento, sostiene il canale qatariota Al-Arabi. Il testo trasmesso da Hamas ai negoziatori recita: “Dopo un esame approfondito, è stata trasmessa ai mediatori la seguente risposta: Hamas apprezza gli sforzi arabi, islamici e internazionali, così come gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che mirano a porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, favorire uno scambio di prigionieri, permettere l’ingresso immediato degli aiuti umanitari, respingere l’ occupazione della Striscia di Gaza e l’espulsione del nostro popolo palestinese da essa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Hamas: “Sì al rilascio degli ostaggi, ma chiarire punti del piano”. Trump: “Accordo entro domenica o l’inferno”

