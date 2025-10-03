Hamas | Sì al piano di Trump per la pace pronti a rilasciare gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati Ecco il testo su Telegram

Hamas avrebbe consegnato la sua risposta alla proposta di piano di pace annunciata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Ad affermarlo è al Jazeera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”

Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra

Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele

Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: pronti a rilasciare gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati - Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della ...

Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia

