Hamas | Sì al piano di Trump per la pace pronti a rilasciare gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati Ecco il testo su Telegram
Hamas avrebbe consegnato la sua risposta alla proposta di piano di pace annunciata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Ad affermarlo è al Jazeera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: hamas - piano
Netanyahu accetta il piano di Trump per Gaza: “Guerra se Hamas rifiuta”
Gaza, il piano di Trump in bilico. Le clausole di Hamas: “O non consegniamo le armi”. E l’estrema destra israeliana tifa per la guerra
Hamas, colloqui per Gaza in stallo per piano ritiro Israele
Da Hamas al piano di pace di Trump: nel programma in onda sabato 4 ottobre su Rai3, la Relatrice speciale Onu torna anche sulle contestazioni a Marco Massari - facebook.com Vai su Facebook
Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Nuova Flotilla da Catania e Otranto - X Vai su X
Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: pronti a rilasciare gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati - Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della ... Segnala msn.com
Piano Trump per Gaza, Hamas: "Scelte amare". Chieste garanzie per ritiro Idf da Striscia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Piano Trump per Gaza, Hamas: 'Scelte amare'. tg24.sky.it scrive