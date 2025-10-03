Hamas risponde al piano Trump | Sì alla liberazione degli ostaggi | Il presidente Usa | Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza

Tgcom24.mediaset.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare" La replica: "Accuse infondate" I legali degli attivisti: "Privati di acqua, farmaci e servizi igienici". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

hamas risponde al piano trump s236 alla liberazione degli ostaggi il presidente usa israele fermi subito i bombardamenti su gaza

© Tgcom24.mediaset.it - Hamas risponde al piano Trump: "Sì alla liberazione degli ostaggi" | Il presidente Usa: "Israele fermi subito i bombardamenti su Gaza"

In questa notizia si parla di: hamas - risponde

Gaza, Hamas risponde alla proposta di accordo. Israele: “La stiamo valutando”

Gaza, Hamas risponde a Israele: “Presentata la proposta per il cessate il fuoco”

Israele risponde al video dell’ostaggio denutrito nei tunnel di Hamas: “Quindi chi muore davvero di fame a Gaza?”

hamas risponde piano trumpHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Secondo huffingtonpost.it

Hamas risponde a Trump: «Sì alla liberazione di tutti gli ostaggi, ma il piano va negoziato» - Nella risposta consegnata ai mediatori l’organizzazione si dice d’accordo in alcuni punti, ma non al disarmo. Segnala editorialedomani.it

Cerca Video su questo argomento: Hamas Risponde Piano Trump