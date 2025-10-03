Hamas risponde al piano Trump | Sì alla liberazione degli ostaggi altri punti richiedono negoziati

Hamas risponde al piano Trump: "Sì alla liberazione degli ostaggi, altri punti richiedono negoziati"

hamas risponde piano trumpHamas risponde a Trump: aperture sulla fine della guerra e sulla consegna degli ostaggi - Secondo fonti media arabe, Hamas ha trasmesso ai mediatori questa sera la risposta al piano Trump per la liberazione degli ostaggi e la conclusione della ... Lo riporta gds.it

hamas risponde piano trumpGaza, Hamas dice sì al piano Trump: pronti a rilasciare gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati - Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della ... Come scrive msn.com

