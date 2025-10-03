Hamas risponde a Trump e Netanyahu | Bisogno di più tempo per studiare il piano di pace

Roma, 3 settembre 2025 – Hamas ha bisogno di più tempo per studiare il piano di pace per Gaza presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sostenuto dal primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. “Hamas sta ancora proseguendo le consultazioni sul piano di Trump. e ha informato i mediatori che le consultazioni sono in corso e richiedono tempo”, ha dichiarato un funzionario a condizione di anonimato. Martedì Trump ha dato ad Hamas un ultimatum di “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano per porre fine alla guerra nei territori palestinesi. Trump: Hamas "pagherà all'inferno" se rifiuta piano di pace a Gaza Le prime oservazioni al piano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

