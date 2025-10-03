Hamas | pronti al rilascio degli ostaggi ma negoziare i dettagli
A tarda sera e rispettando così l'ultimatum lanciato dal presidente Usa mercoledì scorso, Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposto da Donald Trump, e di essere disponibile ad avviare «immediatamente» negoziati sui dettagli della proposta americana. L’organizzazione ha inoltre espresso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
