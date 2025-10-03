Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Trump | Stop alle bombe Ecco il testo su Telegram | La risposta dopo l' ultimatum

Hamas avrebbe consegnato la sua risposta alla proposta di piano di pace annunciata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Ad affermarlo è al Jazeera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”

Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'

hamas pronti rilasciare ostaggiHamas dice sì (fino a un certo punto) al piano Trump. "Siamo pronti a liberare tutti gli ostaggi" - In una dichiarazione pubblicata a poche ore dallo scadere dell'ultimatum della Casa Bianca, il gruppo apre al trasferimento del potere, ma chiede di ... Segnala huffingtonpost.it

hamas pronti rilasciare ostaggiMedio Oriente: Hamas, pronti a rilascio ostaggi, ma negoziare dettagli - Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe ... iltempo.it scrive

