Hamas | Pronti a rilasciare gli ostaggi Ecco il testo su Telegram Trump | Ora stop alle bombe | La risposta dopo l' ultimatum
Hamas avrebbe consegnato la sua risposta alla proposta di piano di pace annunciata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra a Gaza. Ad affermarlo è al Jazeera. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas
Hamas: “Pronti a riprendere i negoziati solo se Netanyahu porrà fine alla carestia a Gaza”
Hamas, 'pronti a rispondere alle richieste della Croce Rossa'
Hamas: pronti al rilascio di tutti gli ostaggi - TEL AVIV Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposti da Trump, e di essere disponibile per avv ...
Medio Oriente: Hamas, pronti a rilascio ostaggi, ma negoziare dettagli - Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe ...