L'ONU dispone di meccanismi per designare organizzazioni terroristiche attraverso il Consiglio di Sicurezza, come avvenuto per Al-Qaeda e ISIS. Tuttavia, Hamas non è mai stata oggetto di tale designazione. La risoluzione 1373 del 2001 del Consiglio di Sicurezza, che ha costituito la base per molte l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Hamas, l'ONU e il diritto internazionale: perché la maggioranza del mondo non considera terrorista l'organizzazione politica palestinese