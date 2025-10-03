Hamas l’annuncio | Sì al piano di Trump per la pace pronti a rilasciare gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati
Hamas ha annunciato ufficialmente di aver accettato di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, sia vivi che deceduti, in base ai termini delineati nella proposta avanzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per una tregua nella Striscia di Gaza. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso sul canale Telegram del gruppo. La dichiarazione segna un nuovo sviluppo significativo nei negoziati per porre fine al conflitto in corso e affrontare la questione irrisolta degli ostaggi. Hamas ha comunicato la propria disponibilità ad avviare immediatamente colloqui mediati per definire i dettagli dello scambio di prigionieri, in linea con quanto previsto nel piano statunitense. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
