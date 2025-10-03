Hamas è divisa e prende tempo sul piano di pace di Trump

Lunedì il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ospitato alla Casa Bianca il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante il quale ha presentato il suo piano di “pace” in 20 punti per porre fine alla guerra a Gaza. Lunedì Hamas ha dichiarato di aver ricevuto la proposta. Nel frattempo, le Forze di difesa israeliane continuano le loro operazioni per prendere il controllo di Gaza City, la più grande area urbana della Striscia di Gaza, nonostante le proteste internazionali per il deterioramento della situazione umanitaria nel territorio palestinese. Israele sta subendo notevoli pressioni diplomatiche all’estero, con numerose nazioni occidentali che riconoscono lo Stato palestinese, chiedendo al contempo che Hamas non possa far parte di nessun futuro governo, mentre i leader mondiali si sono riuniti la scorsa settimana all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Hamas è divisa e prende tempo sul piano di “pace” di Trump

Stato Palestinese Macron è solo. Riconoscimento, Europa divisa Cohn-Bendit: il sì indebolisce Hamas

