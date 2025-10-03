Hamas dice sì al piano Trump | Pronti a rilasciare gli ostaggi ma dobbiamo negoziare i dettagli

Hamas ha accettato il piano di Donald Trump per la pace a Gaza, dicendosi disponibile a rilasciare tutti gli ostaggi israeliani e chiedendo di poter negoziare i dettagli dell’accordo proposto dal presidente degli Stati Uniti. Il movimento palestinese ha annunciato in una dichiarazione di “accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza”. Il gruppo ha aggiunto di essere pronto ad avviare immediatamente negoziati di mediazione per discutere i dettagli. Hamas aveva consegnato poco prima ai mediatori la sua risposta al piano in 20 punt i del presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Hamas dice sì al piano Trump: “Pronti a rilasciare gli ostaggi, ma dobbiamo negoziare i dettagli”

hamas

