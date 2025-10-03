Hamas dice sì al piano Trump chiede stop ai bombardamenti

L’annuncio di Hamas ha scosso il quadro mediorientale: il movimento islamista ha dichiarato di aver accettato la proposta di Donald Trump sul rilascio degli ostaggi israeliani e sulla prospettiva di una tregua nella Striscia di Gaza. Un passaggio che, almeno sulla carta, apre uno spiraglio verso quella che viene presentata come una possibile svolta storica, con implicazioni non solo militari ma anche politiche. Il comunicato diffuso da Hamas chiarisce che la scelta non nasce da pressioni esterne, bensì da una valutazione interna e condivisa, maturata dopo ampie consultazioni con le fazioni palestinesi e con i mediatori regionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

