Hamas ci studia bene e ora parla lo stesso identico linguaggio dei nostri partiti
"Il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele è un gravissimo atto di pirateria internazionale" denuncia il Movimento 5 stelle. "Un atto di pirateria" secondo.
Il Qatar: Hamas studia il piano di Trump in modo responsabile
Hamas ci studia bene e ora parla lo stesso identico linguaggio dei nostri partiti - L’abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla diventa per partiti e sindacati un “atto di pirateria”. Si legge su ilfoglio.it
