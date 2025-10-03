Hamas chiede più tempo da Trump l' ultima chance | Ok entro domenica o sarà l' inferno

Una proroga di due giorni. Il presidente degli Stati Uniti non concede ulteriore tempo ad Hamas per rispondere al piano per porre fine alla guerra a Gaza. In un messaggio su Truth Donald Trump ha lanciato l’ultima chance per i terroristi di Gaza: «Un accordo deve essere raggiunto entro domenica sera alle 18.00 (mezzanotte in Italia). Tutti i Paesi hanno firmato. Se questo accordo non verrà raggiunto,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas chiede più tempo, da Trump l'ultima chance: "Ok entro domenica o sarà l'inferno"

In questa notizia si parla di: hamas - chiede

A Gaza si avvicina la tregua tra Hamas e Israele, ma Ben-Gvir chiede a Netanyahu di fermare i negoziati o scatenerà una crisi di governo

La prima volta: la Lega Araba chiede ad Hamas di lasciare Gaza

Gaza, gruppo di ex ostaggi chiede a Trump di porre fine alla guerra | Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre

Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Italia ed Europa in protesta. Nuova Flotilla verso - facebook.com Vai su Facebook

Hamas chiede tempo per valutare il piano Gaza. Trump: "Accordo entro domenica o sarà l'inferno". Flotilla, arrestati 473 volontari, di cui 46 italiani. Polemica per Ben Gvir "Siete terroristi". Liberi i 4 parlamentari. Nuova Flotilla da Catania e Otranto - X Vai su X

Hamas chiede più tempo, da Trump l'ultima chance: "Ok entro domenica o sarà l'inferno" - Il presidente degli Stati Uniti non concede ulteriore tempo ad Hamas per rispondere al piano per porre fine alla guerra a Gaza. Come scrive gazzettadelsud.it

L'attesa di Hamas per il piano di Trump: "Abbiamo bisogno di più tempo" - Le consultazioni interne al gruppo sono ancora in corso e ai mediatori è stata comunicata la necessità di ulteriore tempo. Scrive today.it