Hamas apre al piano Trump pronti a rilasciare ostaggi
Hamas afferma che, per porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e ottenere il completo ritiro delle forze israeliane dall'enclave, sarebbe pronto a rilasciare tutti i prigionieri israeliani, sia vivi sia morti, secondo il piano di scambio delineato nella proposta di Trump. "In questo contesto, il movimento afferma la sua disponibilita' ad avviare immediatamente negoziati tramite mediatori per discutere i dettagli di questo accordo" scrive Hamas in una dichiarazione condivisa su Telegram. Hamas ha inoltre affermato di accettare di affidare l'amministrazione di Gaza a un organismo indipendente di tecnocrati palestinesi, "sulla base del consenso nazionale palestinese e del sostegno arabo e islamico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: hamas - apre
Hamas: sì aiuti agli ostaggi se Israele ferma i raid e apre corridoi permanenti. I media: «Netanyahu pronto a liberarli con la forza»
Hamas è pronto a fornire aiuti agli ostaggi se Israele apre corridoi umanitari permanenti
Hamas apre all’accordo sul rilascio degli ostaggi. Ma il ministro israeliano deride il leader di Fatah
Gaza, Hamas dice sì al piano Trump: pronti a rilasciare gli ostaggi, ma servono ulteriori negoziati - Hamas avrebbe consegnato ai mediatori la sua risposta al piano di pace proposto da Donald Trump: secondo Al Jazeera, accetterebbe di liberare tutti gli ostaggi israeliani nel quadro della ... Si legge su msn.com
Media arabi, Hamas ha consegnato la risposta al piano di Trump - Secondo fonti media arabe, Hamas ha trasmesso ai mediatori questa sera la risposta al piano Trump per la liberazione degli ostaggi e la conclusione della guerra chiedendo chiarimenti su alcuni paragra ... Secondo ansa.it