Hamas accetta il piano di Trump per la pace a Gaza | Rilasciamo tutti gli ostaggi ma servono ulteriori negoziati
Hamas ha fornito una prima risposta al piano di pace del presidente americano Donald Trump: sarebbe disponibile a rilasciare tutti gli ostaggi per riprendere al più presto i negoziati di pace. Nella risposta vengono anche chiesti chiarimenti. epa12428376 Palestinians flee during an Israeli military operation in Gaza City, Gaza Strip, 03 October 2025. More than 66,000 Palestinians have been killed in the Gaza Strip since October 2023, according to the Palestinian Ministry of Health, and about 1,200 Israelis have been killed since the launch of an Israeli military campaign in response to a cross-border attack by Hamas on 07 October 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
