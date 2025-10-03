Hamas accetta il piano di pace di Trump | pronti a liberare tutti gli ostaggi ma servono altri negoziati

Hamas ha annunciato ufficialmente di essere pronto a rilasciare tutti gli ostaggi, secondo quanto previsto dal piano dettagliato in 20 punti proposto da Trump, e di essere disponibile ad avviare “immediatamente” negoziati sui dettagli della proposta americana. L’organizzazione ha inoltre espresso consenso a trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un ente palestinese, sulla base di un sostegno arabo e islamico. Hamas ha precisato che rimangono questioni aggiuntive, menzionate nella proposta di Trump, che richiedono ulteriori discussioni. Secondo quanto riporta Al Jazeera Hamas sarebbe disponibile a rilasciare tutti gli ostaggi per riprendere al più presto i negoziati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Hamas accetta il piano di pace di Trump: pronti a liberare tutti gli ostaggi, ma servono altri negoziati

