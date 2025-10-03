Hamas accetta di rilasciare gli ostaggi e di avviare il negoziato di pace

Hamas ha accettato di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani prigionieri a Gaza, nonché i corpi di coloro che sono morti, in risposta alla proposta di pace presentata da Donald Trump all’inizio di questa settimana. In una dichiarazione pubblicata online, il gruppo armato ha affermato che avrebbe rilasciato gli ostaggi «secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump e man mano che le condizioni sul terreno per lo scambio saranno soddisfatte». «In questo contesto, il movimento conferma la propria disponibilità a entrare immediatamente in negoziati attraverso i mediatori per discutere questi dettagli», si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it