Halloween da brivido e inclusione a Zoomarine | weekend gratis per i bambini

Il prossimo fine settimana, 4 e 5 ottobre 2025, Zoomarine apre le sue porte a un Halloween che intreccia brividi ed educazione: l’ingresso dei bambini sarà gratuito, così che ogni famiglia possa vivere due giornate di emozioni condivise e riflettere sul valore dell’unicità. Un messaggio di coraggio e inclusione Quando si varcano i cancelli del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

Al via l'Halloween anti – bullismo di Zoomarine - Si apre il sipario sul regno delle tenebre, fatto di zombie, streghe, fantasmi e incantesimi spaventosi.

Halloween anti-bullismo di Zoomarine - Arriva Halloween a Zoomarine e il parco festeggia il mese da brivido per eccellenza con un calendario fitto di eventi, che si aprirà il 4 e 5 ottobre 2025 con ingresso gratuito per i bambini.

