Halloween da brivido e inclusione a Zoomarine | weekend gratis per i bambini
Il prossimo fine settimana, 4 e 5 ottobre 2025, Zoomarine apre le sue porte a un Halloween che intreccia brividi ed educazione: l’ingresso dei bambini sarà gratuito, così che ogni famiglia possa vivere due giornate di emozioni condivise e riflettere sul valore dell’unicità. Un messaggio di coraggio e inclusione Quando si varcano i cancelli del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: halloween - brivido
Hello kitty e chucky insieme per un halloween da brivido
Serie horror imperdibili per un Halloween da brivido
Sai quanto lavoro c’è dietro un brivido? Ecco cosa succede dietro le quinte mentre ci prepariamo a trasformare MagicLand nel regno di Halloween! Dal 4 ottobre al 2 novembre arriva il divertimento da paura! Acquista ora il tuo biglietto: https://magicland.it/i - facebook.com Vai su Facebook
Al via l’Halloween anti – bullismo di Zoomarine - Si apre il sipario sul regno delle tenebre, fatto di zombie, streghe, fantasmi e incantesimi spaventosi. Lo riporta parksmania.it
Halloween anti-bullismo di Zoomarine - Arriva Halloween a Zoomarine e il parco festeggia il mese da brivido per eccellenza con un calendario fitto di eventi, che si aprirà il 4 e 5 ottobre 2025 con ingresso gratuito per i bambini,. Da romatoday.it