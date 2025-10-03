Halloween arriva a Cinecittà World | ecco gli appuntamenti in programma

Da domani, sabato 4 ottobre, il Parco di divertimenti del cinema e della TV proporrà eventi ad appuntamenti per festeggiare Halloween. L'appuntamento per festeggiare Halloween a Cinecittà World è previsto da sabato 4 ottobre a domenica 2 novembre e, per la gioia degli ospiti di tutte le età, il programma del Parco divertimenti del cinema e della TV offre molti appuntamenti, eventi ed esperienze uniche. Le novità per questa edizione 2025 sono davvero moltissime, con oltre 20 nuovi contenuti tra attrazioni a tema, scenografie immersive, show dal vivo ed esperienze spaventose pensate per tutte le età. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

