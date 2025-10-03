Il bomber del Manchester City ha commentato sui social un post del danese, nuovo attaccante del Napoli: ecco cosa si sono detti i due Il Napoli ha regalato ai propri tifosi una felicissima notte europea, battendo lo Sporting Lisbona e conquistando i primi tre punti di stagione in Champions League. Il successo contro i lusitani è arrivato grazie ad una prova superlativa di due calciatori, Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Il fuoriclasse belga ha disegnato calcio, servendo due assist deliziosi per il numero 19 azzurro, che ha gonfiato la rete sia per sbloccare il match, sia per chiuderlo con il definitivo 2-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Haaland accetta il paragone con Hojlund: il commento fa impazzire i tifosi del Napoli