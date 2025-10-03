Haaland accetta il paragone con Hojlund | il commento fa impazzire i tifosi del Napoli
Il bomber del Manchester City ha commentato sui social un post del danese, nuovo attaccante del Napoli: ecco cosa si sono detti i due Il Napoli ha regalato ai propri tifosi una felicissima notte europea, battendo lo Sporting Lisbona e conquistando i primi tre punti di stagione in Champions League. Il successo contro i lusitani è arrivato grazie ad una prova superlativa di due calciatori, Kevin De Bruyne e Rasmus Hojlund. Il fuoriclasse belga ha disegnato calcio, servendo due assist deliziosi per il numero 19 azzurro, che ha gonfiato la rete sia per sbloccare il match, sia per chiuderlo con il definitivo 2-1. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: haaland - accetta
Escl: Matteo Tognozzi accetta di diventare il nuovo direttore di Rio Ave e di unirsi al progetto Marinakis a lungo termine. ? #Conte surreale, se la prende con l'espulsione: "Ha rovinato la partita, non dico se ci fosse o meno" Uno stoico Napoli cade a Ma - X Vai su X
Il Napoli perde all’esordio in Champions: Haaland “provoca” l’espulsione di Di Lorenzo nel primo tempo poi sblocca la partita nella ripresa, Doku chiude il discorso all’Etihad - facebook.com Vai su Facebook
Il riscatto di Hojlund passa da Napoli (e da un antico paragone con Lukaku) - Hojlund in azzurro può permettere a Conte di riproporre delle vecchie tattiche già sperimentate ai ... Secondo sport.sky.it
Hojlund doveva essere la risposta dallo United a Haaland. Stasera sarà un'altra storia - Il trasferimento di Rasmus Hojlund dall'Atalanta al Manchester United definito nell'estate 2023 resta ancora oggi la cessione più remunerativa definita dalla società nerazzurra nella sua storia. m.tuttomercatoweb.com scrive