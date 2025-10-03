Ha trainato cinque aerei storici nuovo record mondiale per Alex Camera

Una nuova impresa è stata conseguita da Alex Camera, l’atleta pordenonese sempre alla ricerca di particolari prestazioni nel campo delle discipline estreme, tra cui il trascinamento di oggetti di particolare peso e dimensioni. Alex Camera è tornato su un palcoscenico che lo aveva già visto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

