Ha perso l’azienda e il marito è morto A 71 anni si è costruita una nuova vita e vive su una barca in mare | la storia di Sigrid Olsen designer e imprenditrice

Sigrid Olsen ha raggiunto il successo con il suo omonimo marchio di moda, ma poi ha perso la sua azienda, il suo marchio e infine il marito. Da qui la necessità di reinventarsi e ripartire. Attraverso i ritiri spirituali, il lavoro creativo e una lunga battaglia legale, la designer e imprenditrice ha rivisto le sue priorità. Oggi la Olsen, come spiega il magazine People, vive a tempo pieno su una barca, immersa nel suo lavoro e vivendo una vita più semplice e consapevole, a contatto con la natura. “All’inizio degli Anni 80, ero un’artigiana che andava alle fiere dell’artigianato – ha raccontato – e cercava di cavarsela da sola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

