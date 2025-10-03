Ha cercato di addossare la colpa dell' incidente ad una persona che non era neanche in macchina | 20enne indagato per omicidio stradale

Avrebbe tentato di addossare la responsabilità dell'incidente stradale a una persona che non era neanche in macchina al momento dell'impatto. Che fosse in corso un vero e proprio scaricabarile fra i giovani, che subito dopo la tragedia si sono presentati in commissariato, è stato immediatamente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

