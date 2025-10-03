Gutierrez | Lavorare con Conte è un privilegio Mi adatto alle situazioni e seguo ciò che mi chiede

Gutierrez a Radio Crc: «Non ho mai visto un posto dove si vive il calcio come a Napoli, mi trovo bene qui. Lavorare con Conte è un privilegio per me. Vi dico che giocatore è Miguel Gutierrez! Esordio a Milano? Sono contento della prestazione» Le parole di Gutierrez. Il calciatore del Napoli, Miguel Gutierrez, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito le sue parole: «Sono molto contento per questo inizio: la squadra, il tifo e tutta la città mi hanno accolto molto bene e ho molta voglia di giocare e di vivere questa avventura. Esordio a Milano? Era molto tempo che non giocavo una partita, erano passati 5 mesi: ho trascorso un mese qui ed è stato un mese molto duro di allenamento, ma penso che alla fine abbia dato i suoi frutti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

