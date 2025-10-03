Gutierrez | Conte? Vi svelo cosa penso di lui A Napoli ho un obiettivo preciso poi l’annuncio da brividi sui tifosi

Miguel Gutierrez, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo club e tanto altro. Di seguito l’annuncio dello spagnolo. Il mercato estivo del Napoli ha portato in Campania tanti volti nuovi, precisamente nove. Tra questi, c’è anche Miguel Gutierrez che è arrivato dal Girona dopo esser stato protagonista in Liga. Il terzino spagnolo ha esordito contro il Milan a San Siro, dimostrando ottima confidenza con la sua fascia sinistra. Il calciatore stesso nella giornata odierna ha parlato del suo arrivo a Napoli, di Conte e di tanto altro. Gutierrez: “Avere un allenatore come Conte è solo un privilegio”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Gutierrez: “Conte? Vi svelo cosa penso di lui. A Napoli ho un obiettivo preciso”, poi l’annuncio da brividi sui tifosi

In questa notizia si parla di: gutierrez - conte

Gutierrez e Juanlu, il nuovo Napoli di Antonio Conte

Napoli, in arrivo Gutierrez e Juanlu | Conte ha deciso il nuovo modulo

Napoli, colpo Gutierrez da 20 milioni: cifre, dettagli. Beffa a Juve e Milan | Conte sorride

Analisi tattica di #NapoliSportingCP. La posizione di #DeBruyne, i meccanismi di costruzione con #Gutierrez: #Conte lavora per #McTominay. Un solo passaggio in profondità (che porta al gol). L'ingresso degli esterni apre gli spazi. ?https://napolinetwork.co - X Vai su X

Emergenza in difesa per il Napoli: contro lo Sporting, Conte non rinuncia a Spinazzola. Confermato De Bruyne titolare, agirà alle spalle di Hojlund. NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Miguel Gutierrez? Sarà titolare nel Napoli di Conte? Ruolo, statistiche e cosa fare al fantacalcio - Miguel Gutierrez è del Napoli: chiusa la trattativa tra gli azzurri e il Girona, che si sono anche affrontati in un'amichevole precampionato terminata 3- Come scrive calciomercato.com

Napoli, Gutierrez pronto ad abbracciare Conte: visite e firma - Il terzino classe 2001 è arrivato nella mattina di lunedì 18 agosto a Villa Stuart a Roma, dove si è sottoposto con successo alle visite ... Secondo tuttosport.com