Gunlock' ecco il primo ep della band foggiana | Non un semplice disco ma un multiverso sonoro
Abbiamo appena pubblicato il nostro primo EP omonimo, "GunLock", registrato a Foggia e autoprodotto. Foggia sta vivendo un periodo musicale molto fiorente, con una scena alternativa che sta pian piano conquistando i ragazzi dell'intera provincia. Si sono creati molti legami tra le band di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
