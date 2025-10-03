Gunlock' ecco il primo ep della band foggiana | Non un semplice disco ma un multiverso sonoro

Abbiamo appena pubblicato il nostro primo EP omonimo, "GunLock", registrato a Foggia e autoprodotto. Foggia sta vivendo un periodo musicale molto fiorente, con una scena alternativa che sta pian piano conquistando i ragazzi dell'intera provincia. Si sono creati molti legami tra le band di Foggia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it