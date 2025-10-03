Guillaume chi è il nuovo Granduca del Lussemburgo

Il Lussemburgo è pronto per il passaggio di consegne che segna una nuova pagina della sua storia. Il 3 ottobre 2025, il Granduca Henri abdica in favore del figlio Guillaume, 44 anni nel 2025, al quale aveva già affidato gran parte delle responsabilità istituzionali nell’ultimo anno. Un avvicendamento che porta con sé la conferma di una tendenza ormai consolidata nelle Monarchie europee: i Sovrani scelgono di regnare per un tempo definito, evitando di restare sul Trono fino all’ultimo respiro, per poi ritirarsi a una vita più riservata. Henri, settantenne, lascia così la scena dopo venticinque anni di Regno, succeduto nel 2000 a suo padre Jean, che aveva invece mantenuto il titolo per oltre tre decenni. 🔗 Leggi su Dilei.it

