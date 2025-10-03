Guidolin | Non mi piace la costruzione dal basso mi piacciono le squadre che pressano alto

L’ex allenatore Francesco Guidolin ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua carriera da tecnico e della possibilità di arrivare alla Nazionale, che poi fu affidata ad Antonio Conte. Guidolin: «Allenare la Nazionale era un’idea, ma poi virarono su Conte. Il calcio non mi manca». Il calcio non le manca? « Ho chiuso al momento giusto, lo stesso è accaduto con il ruolo di opinionista. Con gli amici di Dazn sono stato molto bene, ma a un certo punto ho capito che era il momento di dedicarmi di più ad altre cose. E comunque il calcio lo guardo. I miei due figli fanno gli agenti di calciatori: Riccardo, il maggiore, ha fondato una nuova società a Castelfranco e si occupa dei vivai ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

