L’ex allenatore Francesco Guidolin ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della sua carriera da tecnico e della possibilità di arrivare alla Nazionale, che poi fu affidata ad Antonio Conte. Guidolin: «Allenare la Nazionale era un’idea, ma poi virarono su Conte. Il calcio non mi manca». Il calcio non le manca? « Ho chiuso al momento giusto, lo stesso è accaduto con il ruolo di opinionista. Con gli amici di Dazn sono stato molto bene, ma a un certo punto ho capito che era il momento di dedicarmi di più ad altre cose. E comunque il calcio lo guardo. I miei due figli fanno gli agenti di calciatori: Riccardo, il maggiore, ha fondato una nuova società a Castelfranco e si occupa dei vivai ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Guidolin: «Non mi piace la costruzione dal basso, mi piacciono le squadre che pressano alto» - L'ex allenatore Guidolin ha parlato della sua carriera da tecnico e della possibilità di arrivare alla Nazionale. Riporta ilnapolista.it
Guidolin: «Il calcio non mi manca, io vicino alla Nazionale prima di Conte. Ma l’unico rimpianto che ho è un altro» - Parla l’ex tecnico L’ex allenatore Francesco Guidolin – alla guida di Parma, Palerm ... Lo riporta calcionews24.com