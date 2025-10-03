Guidolin | Il calcio non mi manca 

“Io vicino alla Nazionale prima di Conte. Ma l’unico rimpianto che ho è un altro” Guidolin: «Il calcio non mi manca, io vicino alla Nazionale prima di Conte. Ma l’unico rimpianto che ho è un altro». Parla l’ex tecnico L’ex allenatore Francesco  Guidolin  – alla guida di  Parma,  Palermo,  Udinese  e  Swansea  tra le altre – è stato intervistato da  La Gazzetta dello Sport  nel giorno del suo 70esimo compleanno. 70ESIMO COMPLEANNO –  “Con la famiglia. Mi spiace non avere con me i nipotini Gabriel e Gia, ma devono andare a scuola. Londra, da quando ci vive mio figlio Giacomo, è un po’ la bussola della nostra vita familiare. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Guidolin sulla Serie A: «Chivu e Vieira conoscono bene il nostro calcio. Prima era diverso…»

Guidolin: «Il calcio non mi manca, io vicino alla Nazionale prima di Conte. Ma l’unico rimpianto che ho è un altro»

