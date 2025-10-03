Le partite della Serie A EniLive 20252026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornat. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 3 - 9 Ottobre 2025