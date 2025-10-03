Guida sotto l’effetto di droghe | ecco la sentenza che fa chiarezza

Cityrumors.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rifiutare di sottoporsi a un test antidroga, con tanto di prelievo salivare da mandare in laboratori specializzati, come prevede il Nuovo codice della strada, può portare guai seri Con il nuovo Codice della Strada, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini e introdotto nel novembre del 2024, le sanzioni per chi guida sotto l’effetto di droghe sono diventate più severe, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti causati da comportamenti irresponsabili. È vietato quindi mettersi al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti, incluse le cosiddette droghe leggere come la cannabis. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

guida sotto l8217effetto di droghe ecco la sentenza che fa chiarezza

© Cityrumors.it - Guida sotto l’effetto di droghe: ecco la sentenza che fa chiarezza

In questa notizia si parla di: guida - sotto

Guida sotto l’effetto di alcol e droga, in una settimana 17 denunciati

Guida TV Sky Cinema e NOW: Reagan: Un Presidente sotto i riflettori, Venerdi 11 Luglio 2025

Caltagirone, lotta alla guida in stato di ebrezza e sotto effetto di droghe: controlli a tappeto

Guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di droghe e senza patente: due denunciati - Proseguono i controlli dei Carabinieri sulle principali arterie della provincia di Rieti, finalizzati alla tutela della sicurezza stradale e al contrasto dei comportamenti pericolosi, in ... Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Sotto L8217effetto Droghe