Guida all' opera per Il Trovatore di Giuseppe Verdi | appuntamento al Teatro delle Muse

Anconatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre alle ore 11 al Ridotto del Teatro delle Muse si terrà la consueta GUIDA ALL’OPERA per IL TROVATORE di Giuseppe Verdi, nuovo allestimento in cartellone nella Stagione Lirica di Ancona 2025 venerdì 10 ottobre alle 20.30 e domenica 12 ottobre alle ore 16.30, con l’anteprima. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: guida - trovatore

guida opera trovatore giuseppeMuse, stagione lirica arricchita dalla mostra "Opera fai da te" - La stagione lirica del Teatro delle Muse ‘Franco Corelli’ si apre con un capolavoro del grande repertorio, ‘Il Trovatore’ ... Si legge su msn.com

Il Trovatore al Comunale Nouveau, la regia conquista i giovani - Tanti volti noti nel foyer: ecco chi c’era Bologna, 18 febbraio 2024 – La regia ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Guida Opera Trovatore Giuseppe