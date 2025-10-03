Il film The Lost Bus rappresenta un coinvolgente esempio di narrazione basata su eventi reali, ambientato durante uno dei disastri naturali più devastanti della storia recente della California. Disponibile in streaming su Apple TV+, questa produzione si concentra sulla storia di un coraggioso autista di autobus scolastici che, durante il terribile incendio del 2018 noto come Camp Fire, ha guidato un gruppo di bambini e insegnanti in salvo. Il racconto mette in luce non solo le difficoltà del viaggio attraverso le fiamme ma anche l’impegno degli operatori di emergenza e delle squadre di soccorso coinvolte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guida al cast di the lost bus: ispirazioni reali dietro i personaggi