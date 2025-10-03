Guida ai reliquiari di ghost of yotei | tutte le posizioni e soluzioni degli enigmi

Il mondo di Ghost of Yotei presenta una serie di attività opzionali e sfide che richiedono attenzione e abilità. Tra queste, le reliquie rappresentano un elemento più complesso rispetto alle semplici esplorazioni aeree o alle tracce del vento. Questi manufatti sono distribuiti in tutte le principali regioni del gioco, esclusa la zona dei Nayoro Wilds, con un totale di cinque reliquie da scoprire. La loro localizzazione non è segnalata dal vento guida e richiede l’interpretazione di enigmi per essere trovate e sbloccate. localizzazione e soluzione delle reliquie. Yotei Grasslands. La prima reliquia, chiamata Reliquary Of Courage, si trova nelle Yotei Grasslands. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guida ai reliquiari di ghost of yotei: tutte le posizioni e soluzioni degli enigmi

guida - reliquiari

