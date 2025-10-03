Guida ai personaggi di steve cast nella serie netflix di cillian murphy

Il nuovo film “Steve”, disponibile su Netflix, rappresenta il primo progetto cinematografico del celebre attore Cillian Murphy per la piattaforma di streaming. Si tratta di un dramma intenso e maturo che approfondisce le sfide di un insegnante alle prese con problemi di salute mentale, in un contesto scolastico difficile. Questo lavoro segna il ritorno di Murphy dopo il suo riconoscimento come miglior attore agli Oscar per Oppenheimer, e vede la collaborazione con il regista Tim Mielants, già diretto in Small Things Like These. cillian murphy nel ruolo di steve. Cillian Murphy, nato a Dublin nel 1976, ha iniziato la carriera teatrale presso la Corcadorca Theater Company. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Guida ai personaggi di steve cast nella serie netflix di cillian murphy

In questa notizia si parla di: guida - personaggi

Guida al cast e ai personaggi di Ballard: scopri i volti dello spin-off di Bosch

Zombies 4: guida ai personaggi e ritorno delle star originali

Star Trek: guida ai personaggi del ritorno e novità nella terza stagione di Strange New Worlds

Sabato 4 ottobre 2025, alle ore 9.30 con partenza da Piazza Arringo si terrà "La storia di Ascoli attraverso i suoi personaggi" , un evento culturale gratuito con guida turistica. Prenotazione obbligatoria. Per tutte le info https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/S - facebook.com Vai su Facebook

The Terminal List, guida al cast e ai personaggi - La serie The Terminal List di Prime Video porta sullo schermo i personaggi del romanzo di Jack Carr con un cast ricco di volti noti. Da cinefilos.it

Monster: La Storia di Ed Gein, guida al cast e ai personaggi reali - Monster: La storia di Ed Gein è l'ultima serie antologica di Ryan Murphy, e il cast è ricco di attori noti. cinefilos.it scrive