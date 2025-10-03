Guida ai film di ottobre | novità al cinema VOD e streaming
le principali uscite cinematografiche della settimana di inizio ottobre 2025. Il primo weekend di ottobre segna l’inizio di due stagioni cinematografiche di grande rilievo: quella dedicata ai film horror per Halloween e quella dei drammi d’autore, spesso candidati agli Oscar. In questo contesto, si affacciano sul grande schermo due titoli considerati potenziali contendenti alla prestigiosa statuetta, rispettivamente The Smashing Machine e Anemone. Parallelamente, il panorama delle uscite comprende anche molteplici produzioni che spaziano tra generi diversi, offrendo opzioni per ogni tipo di pubblico. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: guida - film
Guida ai programmi tv di venerdì 11 luglio 2025: film e show in prima serata
Guida alla visione del nuovo film di Superman
Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf”
Cosa guardare a ottobre? Ecco la nostra guida per un mese di film e serie tv da non perdere, dal cinema allo streaming (passando per l'home video) - facebook.com Vai su Facebook
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 1 Ottobre, in prima serata - Stasera in TV, Mercoledì 1 Ottobre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in ... Secondo msn.com