Guida agli eventi del primo fine settimana di ottobre

Grande attenzione sarà riservata alla Fiera Sposi, che torna sempre nel mese di ottobre a Pescara, al porto turistico, una manifestazione che attira tutti coloro che stanno per affrontare il grande passo e giungere al sì. Ma non mancano gli spettacoli teatrali, anche dedicati ai bambini, e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: guida - agli

Sfilate, escursioni, manifestazioni e vernissage: la guida agli eventi del fine settimana

Guida agli eventi del weekend (11 – 13 luglio)

Israele sollecita gli Usa: più attacchi agli Houthi e guida di una coalizione internazionale

Anche questo fine settimana le occasioni di svago non mancano. Tra concerti, visite guidate e festival: la guida agli eventi dal 3 al 5 ottobre. Vai su Facebook

Hollow Knight Silksong: guida agli Emblemi e dove trovarli - X Vai su X

Guida agli eventi del weekend a Rimini e dintorni: fiere, sagre e spettacoli dal 3 al 5 ottobre - È arrivato l’autunno e con lui il primo weekend di ottobre, che porta con sé un ricco calendario di appuntamenti diffusi su tutto il territorio della provincia di Rimini e dintorni. Scrive altarimini.it

Guida agli eventi per la Giornata internazionale della donna - Il primo si terrà a al Centro Polifunzionale di via Legionari di Polonia di Ponte San Pietro, dove andrà in scena «Rosa ... Riporta ecodibergamo.it