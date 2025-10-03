Guerriglia in stazione a Bologna bilancio nero | feriti 24 agenti e una manifestante

Bologna, 3 ottobre 2025 – Mai visti prima. Volti nuovi dalla piazza, lontani o comunque non riconducibili ai collettivi bolognesi. Sono i quindici facinorosi, tutti maggiorenni, identificati nel corso degli scontri di giovedì sera fuori dalla stazione. Nei confronti di due di loro è scattata la denuncia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Perché i feriti, tra gli operatori delle forze dell’ordine, sono stati 24, venti poliziotti dei Reparti mobili di Bologna e Padova e quattro carabinieri del Battaglione. Anche una manifestante, una trentatreenne di Termoli, è finita all’ospedale, centrata da un lacrimogeno che le è arrivato in un occhio in piazza XX Settembre, in quel momento presa d’assalto dalla folla di teppisti e maranza mascherati da sostenitori del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guerriglia in stazione a Bologna, bilancio nero: feriti 24 agenti e una manifestante

