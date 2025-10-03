Guerriglia a Bologna devastata la stazione | video

Corteo per Gaza e la Flottilla: scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi tirati addosso, così come sampietrini, bottiglie e qualsiasi altro oggetto trovato a portata di mano dai manifestanti.

Serata di guerriglia alla stazione di Bologna. Il corteo di protesta contro il blocco della Global Sumud Flotilla è degenerato e gruppi di violenti hanno ingaggiato ripetuti scontri con la polizia nella zona della stazione. Gli agenti sono stati bersagliati da fitti lanci d

Guerriglia urbana in questi minuti in zona Stazione Centrale di Bologna e in piazza XX Settembre. La polizia si confronta con il corteo tra lanci di lacrimogeni e fumogeni. Lanci di bottiglie e sassi segnalati. Video di Lucia Borgonzoni.

Scudi dei carabinieri spezzati, bombe carta e petardi: la guerriglia che ha devastato la stazione di Bologna - Un centinaio di antagonisti e anarchici, a cui poi in seguito si sono uniti alcune decine di maranza, hanno preso il sopravvento del corteo, fino a quel momento pacifico. Riporta msn.com

Corteo a Bologna per Flotilla, zona stazione devastata. Guerriglia tra bombe carta e lacrimogeni. “Treni, circolazione fortemente rallentata” - Treni sospesi fino a tarda notte, poi la circolazione è ripresa ma è “fortemente rallentata” a Bologna centrale. Secondo ilrestodelcarlino.it