Guerra Ucraina Putin | Con missili Tomahawk a Kiev nuova fase di escalation LIVE

Tg24.sky.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Questo danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti" ha affermato il presidente russo. "Tutti i paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero" ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni" ha detto Zelensky. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'

Orban: Mosca ha vinto guerra in Ucraina

Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio

guerra ucraina putin missiliPutin: «La guerra in Ucraina? Potremmo colpire le centrali nucleari di Kiev. Tutti i paesi della Nato sono contro di noi» Rutte: lo Zar può colpire anche Roma e Londra - «Viviamo un tempo in cui tutto sta cambiando molto velocemente» e bisogna essere «pronti a tutto quello che può succedere». Secondo ilmessaggero.it

