Polizia ed esercito intervengono all’aeroporto di Praga per una segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, 1uesto danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni", ha detto Zelensky. Avvistati droni nei cieli di Belgio e Germania. Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Guerra Ucraina, polizia ceca interviene a scalo Praga per sospetto droni. DIRETTA