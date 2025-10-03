Guerra Ucraina polizia ceca interviene a scalo Praga per sospetto droni DIRETTA
Polizia ed esercito intervengono all’aeroporto di Praga per una segnalazione di droni in avvicinamento. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, 1uesto danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni", ha detto Zelensky. Avvistati droni nei cieli di Belgio e Germania. Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
