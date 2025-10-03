Guerra Ucraina fotoreporter francese ucciso in raid con drone nel Donbass LIVE
La vittima si chiama Antoni Lallican, 37 anni. Putin: "Pericoloso parlare di Tomahawk in Ucraina, 1uesto danneggerà le nostre relazioni anche con gli Stati Uniti". "Tutti i Paesi della Nato sono in guerra con la Russia e non ne fanno mistero", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Quando Putin ha mentito a Trump, ho dovuto smascherare queste narrazioni", ha detto Zelensky. Avvistati droni nei cieli di Belgio e Germania. Fotoreporter francese ucciso in Ucraina in raid con drone. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Orban, 'la Russia ha vinto la guerra in Ucraina'
Incontro Trump-Putin in diretta, news sulla guerra in Ucraina: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: “Vicini ad accordo totale”. Ma non c’è alcun dettaglio
Fotoreporter francese ucciso da drone in Ucraina, ferito il collega. La denuncia del sindacato: «È un crimine di guerra» - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso da un attacco di drone a circa 15 chilometri ... Si legge su ilmessaggero.it
