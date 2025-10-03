Guerra Russia-Ucraina | perché il missile Tomahawk non è un game-changer

La possibile fornitura di missili da crociera Tomahawk segna un cambio di passo diplomatico, più che operativo, nel teatro russo-ucraino. Alle incertezze politiche e tattiche, altri variabili si aggiungono alla “diplomazia dei missili”: dall’efficacia le potenziali contromisure elettroniche a quelle di difesa area integrata, attraverso le possibili performance delle versioni più evolute del Pantsir russo. Il missile da crociera che vuole Kiev. La scorsa domenica il vicepresidente USA J. D. Vance ha affermato che la richiesta di missili Tomahawk a lungo raggio indirizzata da Kiev a Washington è in corso di valutazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

