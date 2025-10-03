Guerra le parole di Trump fanno paura | l’annuncio poco fa

Un messaggio shock arriva dagli Stati Uniti e desta preoccupazione internazionale. Il presidente Donald Trump ha fissato un termine preciso per raggiungere un accordo con Hamas, sottolineando che se entro domenica sera alle 18:00, ora di Washington, D.C., non sarà trovata un’intesa, si scatenerà “ un inferno come nessuno ha mai visto prima ”. Le sue dichiarazioni, diffuse sulla piattaforma Truth, hanno immediatamente catturato l’attenzione di governi, diplomatici e analisti geopolitici. La tensione nella regione è altissima: Trump descrive Hamas come una “ minaccia spietata e violenta ”, accusandolo di essere responsabile di atti di terrore culminati nel massacro del 7 ottobre, che ha provocato numerose vittime, tra cui bambini e anziani. 🔗 Leggi su Tvzap.it

