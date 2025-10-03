Guerra in Ucraina morto il fotoreporter francese Antoni Lallican | è il primo giornalista ucciso dai droni russi

Di pace tra Ucraina e Russia non si parla più, mentre le armi non tacciono mai. Tra le vittime del conflitto, iniziato con l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, oggi si registra Antoni Lallican, 38 anni, fotoreporter francese. Lallican stava realizzando un reportage a Kurylivska, a circa 15 chilometri dal fronte nella regione del Dnipro, dove le truppe di Mosca spingono per conquistare terreno. Il giornalista è rimasto vittima di un drone. La conferma è arrivata dall’ Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia: “Il fotoreporter documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass, nell’Ucraina sudorientale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

